Coronavirus: Lombardia, su ospedale Fiera nessuna decisione presa

Milano, 13 mag. (Adnkronos) – Nessuna decisione presa sull'ospedale in Fiera di Milano per i malati covid19, che quindi non è detto chiuda tra un paio di settimane. Lo precisa Regione Lombardia in una nota.

"In relazione alle notizie riguardanti l'Ospedale Covid realizzato alla Fiera di Milano, si specifica che ogni decisione relativa alla rete ospedaliera lombarda va inserita nell'ambito di una programmazione che spetta esclusivamente alle scelte strategiche complessive della Direzione generale Welfare della Regione Lombardia".

E dunque, sia per l'ospedale della Fiera di Milano, sia per le altre strutture lombarde impegnate prevalentemente al contrasto del Coronavirus, "si e' ancora in una fase di valutazione generale e non e' stata presa alcuna decisione".