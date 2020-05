Enel: Starace, 'smart working fino a natale per chi ha lavorato bene a casa'

Roma, 13 mag. (Adnkronos) – "L'importante è gestire bene l'uscita dal lockdown". Ad affermarlo è l'ad di Enel, Francesco Starace nella diretta Instagram con il sindaco di Firenze Dario Nardella. "Quelli che hanno lavorato bene per 2 mesi stando a casa e che possono continuare a farlo senza impattare la loro performance operativa – sottolinea Starace-, ci rimangano almeno fino a Natale, perché stanno lavorando bene, e non c'è nessuna evidenza che questo virus vada via, o che arrivi un vaccino, prima di Natale". Questi due mesi di lockdown, aggiunge, "ci hanno fatto fare collettivamente un salto digitale straordinario".