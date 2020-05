Eni: ok Assemblea a bilancio, dividendo di 0,86 euro per azione

Roma, 13 mag. (Adnkronos) – Via libera dell'Assemblea degli azionisti di Eni al bilancio 2019 che ha chiuso con un utile di esercizio pari a 2,97 miliardi di euro e alla distribuzione del dividendo di 0,86 euro per azione. Lo rende noto il colosso energetico in un comunicato.