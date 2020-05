Fase 2: in accordo su migranti anche colf e badanti, permessi di 6 mesi

Roma, 13 mag. (Adnkronos) – Nell'accordo sui cosiddetti lavoratori invisibili, raggiunto dal governo nella serata di ieri, a quanto apprende l'Adnkronos rientrano anche colf e badanti, e la durata dei permessi -come chiesto da Iv- sarà di sei mesi. Il M5S inizialmente chiedeva permessi di un mese e per i soli braccianti, ma nell'intesa ha ottenuto che i permessi venissero concessi ai soli lavoratori che possano presentare un regolare contratto di lavoro stipulato nel 2019. Restringendo così la platea ed evitando la sospensione o l'estinzione per i reati di favoreggiamento dell'immigrazione, sfruttamento e caporalato.