Fase 2, Manageritalia: 'Atomi e bit' podcast per accelerare la trasformazione digitale

Milano, 13 mag. (Adnkronos/Labitalia) – Evoluzione delle imprese e delle organizzazioni in nome delle tecnologie abilitanti, nuovi modelli di business, competenze digitali diffuse. In una parola: trasformazione digitale, necessaria più che mai in questa fase di emergenza, a patto che si coniughi con innovazione, sostenibilità e strategie chiare.

Manageritalia apre la strada, lanciando 'Atomi e Bit', il nuovo podcast free che partirà il 15 maggio, fruibile attraverso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. L’iniziativa, il primo 'business podcast italiano', si avvale della prestigiosa collaborazione di Andrea Latino, Digital Transformation Consultant, fondatore del gruppo VOID e recentissimamente entrato tra i 100 talenti under30 premiati da Forbes Italia.

"Secondo una recente indagine di AstraRicerche per Manageritalia e Cfmt, effettuata nello scorso mese di aprile su un campione 1.026 manager -spiega Guido Carella, presidente di Manageritalia- il 57% dei manager italiani ritiene che l’emergenza coronavirus abbia messo in evidenza la necessità improrogabile per le aziende di avviare un percorso strutturato di trasformazione digitale.

Manageritalia, che da tempo promuove la digitalizzazione presso manager, business community, istituzioni e società, accoglie questa sfida che ruota attorno al principio fondamentale di creare nuovo valore per le imprese", sottolinea ancora.

All’interno di ogni puntata settimanale sarà dedicato spazio ad una rubrica in cui verranno esposte notizie e informazioni di maggiore interesse riguardanti l’ambito della trasformazione digitale. Il 'cuore' della trasmissione sarà un’intervista con un top manager italiano. Dal Cfo di Nestlé al cto di Illimity, al ceo di Flixbus al gm di Deliveroo, saranno tanti i leader coinvolti. 'A corollario' di questi incontri anche ospiti speciali come Luciano Floridi, filosofo e professore ordinario di Filosofia ed Etica dell'Informazione presso l'Oxford Internet Institute dell'Università di Oxford, dove dirige anche il Digital Ethics Lab.

Gli ascoltatori potranno, dunque, sentire dalla viva voce dei digital leader le storie più interessanti e innovative della digital transformation, ripercorrere le sfide da loro affrontate e i fattori determinanti per vincerle e avere consigli pratici da applicare nella propria realtà.

"Con il lancio di Atomi & Bit si offre per la prima volta in Italia qualcosa di cui si sentiva davvero la mancanza: una trasmissione podcast free, da un manager per i manager, con i manager al centro, capace di raccontare la trasformazione Digitale, l'innovazione e la sostenibilità in maniera semplice ma senza banalizzare", afferma Andrea Latino.

"'Atomi & Bit rappresenta un appuntamento imperdibile, in un formato audio comodo e duttile, per tutti i manager e quelli che vorranno farsi trovare pronti alle sfide del domani.

Sono fiero e onorato della fiducia riposta in me da Manageritalia, che fin dall'inizio si è dimostrata il partner naturale e perfetto per questa iniziativa”.

Le puntate settimanali della trasmissione saranno accessibili in ogni momento da qualsiasi device di uso comune come pc, smartphone o tablet. Basterà collegarsi al link e scegliere la piattaforma di ascolto.

“Atomi & Bit è una ulteriore tappa che da continuità all’impegno che da tempo Manageritalia mette nella diffusione della cultura digitale e nella promozione di questa rivoluzione -aggiunge Carella- supportando anche il recente voucher Mise per l’inserimento nelle aziende di innovation manager. Senza dimenticare che la certificazione del digital innovation manager è stata recentemente fortemente voluta, promossa e lanciata per la prima volta in Italia proprio da Manageritalia e affidata ad un ente terzo e leader internazionale della certificazione come Cepas Bureau Veritas", conclude.