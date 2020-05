Fase 2: Patuanelli, 'non c'è sovietizzazione cda, Stato sostiene asset strategici'**

Roma, 13 mag. (Adnkronos) – "Lo stato sostiene gli asset strategici del Paese e deve accompagnare in qualche modo gli asset strategici del Paese perché portano dietro una filiera, una catena del valore. Non vuol dire incidere sulle politiche industriale delle singole imprese. Non c'è una sovietizzazione del cda delle imprese private". Ad affermarlo è il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli nel corso della conferenza stampa al termine del Cdm che ha approvato il dl rilancio. "La tutela della libertà d'impresa è un principio costituzionale", aggiunge Patuanelli sottolineando che gli interventi mirano a tutelare le produzioni e gli asset strategici.