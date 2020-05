Silvia Romano: padre verrà sentito nei prossimi giorni

Milano, 13 mag. (Adnkronos) – Il padre e alcuni dei familiari più stretti di Silvia Romano verranno sentiti nei prossimi giorni dagli investigatori che si occupano dell'inchiesta selle minacce contro la giovane cooperante rientrata in Italia dopo una lunga prigionia e convertitasi all'Islam. E' quanto trapela da ambienti giudiziari. Ad occuparsi delle minacce, social e non, rivolte alla 24enne sono gli uomini del Ros guidati dal comandante Andrea Leo e coordinati dal pm Alberto Nobili a capo del pool milanese dell'Antiterrorismo.

Ieri negli uffici della caserma in via Lamarmora è stata sentita la giovane rientrata dopo il rapimento in Somalia e la madre, entrambe hanno risposto alle domande dicendo di non aver idea di chi può nascondersi dietro le ingiurie. Silvia potrebbe essere nuovamente ascoltata una volta che gli inquirenti avranno 'selezionato' il voluminoso materiale, tra insulti e vere minacce di morte, che la riguarda.