Technogym: contiene impatto covid con l'home fitness, ricavi -11%

Milano, 13 mag. (Adnkronos) – I ricavi consolidati di Technogym si attestano a 116,8 milioni nel primo trimestre del 2020, in calo dell'11,2%. "Nel contesto della pandemia del Covid, Technogym chiude il primo trimestre con una flessione contenuta. Il risultato del trimestre sconta il lockdown nel settore business to business, ma beneficia della crescita del segmento home fitness, che porterà un contributo positivo anche nel prosieguo dell’anno", spiega il presidente e ad, Nerio Alessandri. La crescita nei canali di distribuzione legati all’home fitness è pari nell'Inside Sales a +10% e nel Retail a +72%.

"Il lockdown – continua – ha creato problemi per la salute in termini di forte aumento della sedentarietà, del peso corporeo, ansie e stress, e ha portato al peggioramento di alcune patologie, come diabete e ipertensione.

Di conseguenza le persone stanno manifestando una forte domanda di esercizio fisico e wellness. A partire dal mese di maggio, la situazione per i fitness clubs sta migliorando: in Cina i centri fitness sono già operativi e molti altri paesi seguiranno a breve. Le persone desiderano riprendere a socializzare ed i fitness clubs sono già pronti ad operare in sicurezza".

A seguito della pandemia, "la salute è salita nella scala delle priorità delle aziende e delle persone ed il wellness si confermerà come uno dei consumer trends dominanti".