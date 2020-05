Caso mascherine, Zingaretti: "Se qualcuno ha approfittato, pagherà"

Roma, 14 mag. (Adnkronos) – Riguardo "al comportamento di operatori di mercato che possono aver compiuto iniziative opportunistiche a danno della Regione, dico con chiarezza e serenità, si esprimerà la magistratura e tutti gli organismi inquirenti, con i quali stiamo collaborando: li stiamo tenendo informati su documentazione e dati. Se qualcuno se ne è approfittato dovrà pagare e pagherà". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti nella sua relazione al Consiglio regionale del Lazio dedicato all'emergenza sanitaria 'Covid-19' affrontando la questione mascherine.

"Di fronte alle criticità che si sono verificate anche nella nostra Regione – ha detto Zingaretti – tutta la documentazione è a disposizione del Consiglio regionale, integrata in queste settimana a cura della Protezione civile regionale. Dovrà essere il Consiglio regionale in piena autonomia, non ho problemi a dirlo, a decidere le forme e gli strumenti più adeguati ad affrontare la questione.

Più trasparenza e chiarezza c'è, meglio è, perché non c'è veramente nulla da nascondere". Di fronte alla difficoltà nel "reperire fornitori e intermediari affidabili", secondo Zingaretti "bene hanno fatto le forze di opposizione a vigilare, denunciare indicare criticità, vi confermo che la vostra è ovviamente anche la nostra preoccupazione come Giunta e maggioranza politica dei consiglieri".