Coronavirus, in Russia quasi 10mila casi in 24 ore

Mosca, 14 mag. (Adnkronos) – In Russia si sono registrati quasi diecimila nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore. Lo ha riferito il centro nazionale russo per la risposta all'emergenza Covid-19, spiegando che sono 9.974 i contagiati in più rispetto a ieri, portando a 252.245 il totale dei casi in Russia. Il maggior numero di nuovi contagi è stato registrato a Mosca, 4.712 casi in 24 ore, e 460 a San Pietroburgo.

Per quanto riguarda le vittime, è salito a 2.305 il totale dei morti in Russia per complicanze da Covid-19, 93 in un giorno. Sono invece 5.527 le persone guarite in 24 ore, per un totale di 53.530.