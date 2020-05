Costa, 'Ripartire tutelando l’ambiente? Si può fare, noi ci stiamo provando'

“I rischi ambientali li avevamo ben prima del Covid. Ma anche nel campo ambientale esiste un pre Covid e un post Covid perché durate il lockdown la natura ha riniziato a riappropriarsi dei sui spazi e lo abbiamo visto con dati scientifici, basti pensare alla qualità dell’aria. Questo ci dice che si può fare. In questa direzione, quindi, mi sembra opportuno orientare un post covid che tenga conto di questa possibilità". Lo afferma il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, durante la videoconferenza l'incontro 'Dal Lockdown al Knockdown' in vista del Festival Nazionale dell’Economia Civile che a causa dell'emergenza sanitaria è stato rimando a settembre, dal 25 al 27, a Firenze e a Palazzo Vecchio.

Alla tragedia del covid, sottolinea il ministro, "non deve seguire una seconda tragedia ovvero di ricominciare come nel pre covid.

Prendiamo nota della vicenda e cominciamo a mettere quei tasselli per cambiare il paradigma. Non è vero che la ripresa economica sia in contrasto con la tutela dell’ambiente". Ripartire con un altro passo, "è possibile e noi ci stiamo provando".