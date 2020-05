Fase 2: Meloni, 'ignorata opposizione, Mattarella chiami governo'**

Roma, 14 mag. (Adnkronos) – "Qualche settimana ricevetti una telefonata del Presidente Mattarella che ribadiva di chiederci la disponibilità a collaborare con il governo. Conte si presenta ieri in conferenza stampa e dice abbiamo 55 miliardi, ma quei 55 miliardi sono stati votati all'unanimità del Parlamento e sono sforamento di bilancio. Noi non sappiamo niente di questo decreto, è tutto un problema interno alla maggioranza, nessuno ha ritenuto neanche lontanamente di coinvolgere metà del Parlamento. E secondo me non è un modo intelligente di procedere, per cui auspico che magari il Presidente Mattarella voglia fare una telefonata anche al governo, perchè qualche idea buona da dare l'abbiamo". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, ospite della puntata di 'Porta a porta' in onda questa sera.