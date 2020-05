Fase 2: Meloni, 'no emergenza per altri sei mesi'**

Roma, 1(Adnkronos) – "Non sono d'accordo all'estensione dell'emergenza sanitaria per altri sei mesi. Andare avanti con la limitazione delle libertà personali con Conte che si chiude con altre tre persone in una stanza e non condivide nulla con nessuno è oggettivamente una sospensione della nostra Costituzione". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, ospite della puntata di 'Porta a porta' in onda questa sera.