Governo: Crimi, 'è solido, completerà legislatura'

Roma, 14 mag. (Adnkronos) – "La capacità di aver portato a termine un decreto come" il dl ripresa "dimostra che la maggioranza, il governo, hanno una forte solidità, una forte integrazione ed è in grado di andare avanti. Non occorre nessuna 'fase 2' per il governo, se non intesa come immaginare le nuove misure e semplificazioni. In questo momento, con questa compagnia, stiamo lavorando bene ed è questo quello che conta". Così Vito Crimi, capo politico del M5S, intervenendo a 'Studio24, su Rainews.

"Cerchiamo di guardare al buonsenso e al bene dei cittadini – prosegue – Collaboro col Pd senza nessun problema. Ci incontriamo e ci scontriamo, perché altrimenti non avremmo le nostre identità ma la cosa positiva è che alla fine riusciamo sempre a trovare la quadra.

Questo governo andrà avanti fino a fine legislatura".