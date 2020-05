Istat: tra 2004-17 crescita redditi popolazione basso reddito in deciso peggioramento

Roma, 14 mag. (Adnkronos) – In Italia, nel periodo 2004-2017, la crescita dei redditi della popolazione a relativamente basso reddito ha subito un deciso peggioramento. In particolare nel 2017 i redditi di tutta la popolazione sono aumentati in misura maggiore dei redditi delle persone più povere (rispettivamente +1,6% e +0,2%). E' quanto emerge dal rapporto Sdgs 2020 pubblicato oggi dall'Istat.

In Italia la percentuale di reddito disponibile per il 40% della popolazione più povero (19,3%) è inferiore alla media europea (20,9%, dati 2016).