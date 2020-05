Viminale, quasi 1.500 sanzioni in un giorno

Roma, 14 mag. (Adnkronos) – Sono 159.158 le persone controllate ieri e 1.450 quelle sanzionate per la violazione delle misure di contenimento del Covid-19. Sono i dati diffusi dal Viminale e relativi alle verifiche svolte dalle forze dell'ordine. Quattordici positivi sono stati denunciati per la violazione della quarantena e quattro persone per false dichiarazioni. I controlli ai negozi sono stati invece 64.281 e 96 gli esercenti sanzionati. Tre attività commerciale sono state chiuse e 11 sono state chiuse provvisoriamente.