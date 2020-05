Coronavirus: Le Maire, 'preferisco riavvio lento ma solido in Francia'

Roma, 15 mag. (Adnkronos) – "Il riavvio delle attività economiche in Francia si è svolto in buone condizioni. Dei settori hanno ripreso più velocemente di altri. Preferisco un riavvio lento ma solido". Così il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire ai microfoni della tv all news francese 'Cnews' dopo che la Francia l'11 maggio ha iniziato la sua fase 2.