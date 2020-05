Fase 2: Conte sblocca impasse Regioni, avanti con testo unitario**

Roma, 15 mag. (Adnkronos) – A quanto apprende l'Adnkronos, è stato il premier Giuseppe Conte a sbloccare l'impasse tra Regioni -divise tra chi chiedeva linee guida territoriali e chi invece confidava in un format unitario, uguale da un estremo all'altro del Paese- invitando le Regioni a proporre un testo unico e valido per tutte, senza distinzioni. In questo modo, ragionano infatti fonti di governo, l'esecutivo potrà recepire un unico testo validato e conforme alle linee guida previste dal governo per il secondo step della fase due di uscita dal lockdown.