Fase 2: Fontana, 'da Governo non ancora linee guida, forse sì a parrucchieri'

Milano, 15 mag. (Adnkronos) – "Il governo non ci ha detto ancora cosa voglia riaprire, sembra di capire che tutte le attività commerciali riaprano, che riaprano i parrucchieri e i centri estetici, mentre ci sono dubbi sui ristoranti e sui bar". Lo dice il presidente della Regione, Attilio Fontana, intervistato da Rai Radio1. "Stiamo aspettando gli ultimi chiarimenti e le linee guida non sono ancora arrivate", afferma il governatore, alle prese con diversi incontri per decidere il da farsi a partire da lunedì 18 maggio. Nel dl Rilancio, ammette il governatore, "vedo più formalismi che soldi concreti sul territorio. Avremmo bisogno di immettere soldi veri da subito senza tanti formalismi, burocrazie, altrimenti c'è il rischio che la ripresa sia difficile".