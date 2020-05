Fase 2: Fontana, 'lunedì intenzionati ad aprire bar, parrucchieri, estetiste'

Milano, 15 mag. (Adnkronos) – "Confermo che lunedì in Lombardia, a condizioni che possano farlo in sicurezza e nel rispetto delle regole, intendiamo aprire bar, ristoranti, parrucchieri, estetiste e tutte le altre attività per le quali era prevista una ‘ripartenza’ per il 18 maggio. Ciò dovrà avvenire seguendo i principi delle linee guida che abbiamo condiviso con gli altri governatori". Lo dice il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in un post su Facebook. "In linea di massima c'è la possibilità di aprire tutte le attività commerciali a condizioni che vengano applicate norme di sicurezza realizzabili". In questo momento, ricorda, "è ancora in corso un confronto con il presidente Conte. Ci auguriamo che il premier e i suoi ministri ci diano finalmente risposte certe e definitive".