Fase 2: sindaco ex zona rossa Troina, 'aiuti o pronto a consegnare fascia tricolore'

Palermo, 15 mag. (Adnkronos) – (di Rossana Lo Castro) -"Ho il dovere di tutelare la mia comunità e se non arriveranno risposte sono pronto, così come i sindaci di altre zone rosse italiane, ad andare a Palazzo Chigi e a consegnare la fascia tricolore". Ad annunciarlo all’Adnkronos è Fabio Venezia, primo cittadino di Troina, che ieri, insieme ai colleghi di Salemi (Trapani), Villafrati (Palermo) e Agira (Enna), i quattro Comuni siciliani che per quaranta giorni sono stati dichiarati dal governatore siciliano Nello Musumeci ‘zona rossa’, ha espresso tutta la propria "delusione" dopo l’esclusione del proprio territorio dalle misure di sostegno economico contenute del decreto legge ‘Rilancio’.

"Dall’inizio dell’epidemia in Italia sono state istituite 106 zone rosse – dice -. Dopo le prime individuate dal Governo Conte in Lombardia, i presidenti delle Regioni ne hanno istituite altre in aree caratterizzate da particolari criticità".

A fine aprile i sindaci di Troina, Salemi, VillaFrati e Agira avevano inviato una lettera al premier per chiedere l'assegnazione di risorse aggiuntive con l'obiettivo di mitigare gli effetti economici del blocco totale delle attività imposto dal coronavirus. Una richiesta caduta nel vuoto.

"Non è una battaglia tra la Lombardia, verso la quale siamo profondamente solidali, e il resto d’Italia – precisa Venezia -, ma chiediamo che sia garantito il diritto costituzionale a una parità di trattamento".