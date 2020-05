Fase 2: sindaco Lampedusa, 'pochi posti sui voli, isolani bloccati a Palermo'

Palermo, 15 mag. (Adnkronos) – Un gruppo di cittadini di Lampedusa, almeno otto, è bloccata a Palermo perché i voli per le Pelagie e Pantelleria, con il distanziamento sociale, possono contenere solo 30 persone, quindici per l'isola di Lampedusa e altri quindici per l'isola di Pantelleria. Ecco perché almeno otto isolani sono bloccati nel capoluogo siciliano. Il sindaco di Lampedusa, Salvatore Martello, come ha spiegato all'Adnkronos, si è rivolto alla Regione siciliana, per chiedere il raddoppio dei voli. "Mi hanno detto che da stasera i voli giornalieri dovrebbero essere due – spiega il sindaco – mentre da domenica o lunedì dovrebbero essere due voli diretti, senza scalo a Pantelleria. In questo modo i posti su ogni volo sarebbero 30 e non più 15 per Lampedusa".