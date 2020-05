Maltempo: Unareti, a Milano ripristinate gran parte utenze dopo allagamenti

Milano, 15 mag. (Adnkronos) – Le squadre di Pronto Intervento di Unareti sono al lavoro ininterrottamente da questa notte per riattivare l’erogazione della corrente elettrica ad alcune famiglie dei quartieri colpiti dal nubifragio che si è abbattuto sulla Milano, con particolari disagi causati dall’esondazione del fiume Seveso. Lo fa sapere una nota del gruppo.

Al momento, "sono state ri-alimentate gran parte delle utenze e gli sforzi si stanno concentrando sui punti più critici. Nel corso della notte Unareti ha più che raddoppiato il numero delle squadre di pronto intervento in servizio, schierando 10 squadre dotate di pompe per effettuare le operazioni di svuotamento delle cabine elettriche allagate, che prima di poter essere ripristinate necessitano di accurate operazioni di asciugatura della durata di alcune ore".

Unareti "sta lavorando a stretto contatto con le squadre di Amsa che ha messo a disposizione propri mezzi per liberare le cabine dall’acqua" e invita i cittadini a registrarsi al servizio di segnalazione delle interruzioni via sms www.unareti.it/unr/unareti/elettricita/interruzioni-sms e a segnalare eventuali problemi relativi alla situazione esclusivamente al numero di pronto intervento 800.933.301 per una migliore gestione di eventuali criticità.