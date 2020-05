Venezia: Fratoianni, 'fare luce fino in fondo su incidente Marghera'

Roma, 15 mag. (Adnkronos) – “Rispetto al disastro all’azienda chimica di Marghera, presenteremo un’interrogazione parlamentare perchè sia fatta luce fino in fondo. Ora innanzi tutto la solidarietà di tutti noi ai feriti e alle loro famiglie”. Lo afferma il portavoce nazionale di Sinistra italiana Nicola Fratoianni.

“Nei mesi scorsi -prosegue l’esponente di Leu- i lavoratori avevano scioperato per la scarsa sicurezza e le scarse misure anti incendio. Si facciano verifiche serie e senza sconti. Se neanche la fase di pandemia che stiamo attraversando chiarisce a tutti l’importanza della sicurezza dei lavoratori e dei siti produttivi, vuol dire che siamo rimasti quelli di sempre. Quelli di un Paese -conclude Fratoianni- in cui muoiono in media 3 lavoratori al giorno. E già che ci siamo, capiamoci bene sulla modalità con cui diamo soldi pubblici a certe imprese, visto che Confindustria batte cassa un giorno sì e l’altro pure".