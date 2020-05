Fase 2: su tavolo governo intesa con Regioni, stasera dl e domani Dpcm

Roma, 16 mag. (Adnkronos) – Sul tavolo del Consiglio dei ministri in corso a Palazzo Chigi l'intesa stretta con le Regioni dal premier Giuseppe Conte. Si sta valutando l'accordo sulle riaperture, mentre si lavora al decreto legge quadro declinato in una nuova formula, per evitare che -come lamentato nell'appuntamento di questa mattina dai governatori- le responsabilità penali finiscano per ricadere sulle Regioni.

Il presidente del Consiglio domani si dedicherà al Dpcm, che dovrebbe in parte ricalcare anche i contenuti dal protocollo stilato dalle Regioni, per poi tenere una conferenza stampa e illustrare agli italiani il secondo step della cosiddetta fase due.