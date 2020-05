Silvia Romano: presidente moschea Mariam, 'la aspettiamo, pronto a farle da guida'

Milano, 16 mag. (Adnkronos) – "Aspetto Silvia Romano a braccia aperte, per farle conoscere la realtà della comunità islamica in Italia e farle da supporto spirituale". A parlare è Maher Kabakebbji, presidente della moschea Mariam, l'associazione di Cascina Gobba, alle porte di Milano, non distante dall'abitazione della giovane cooperante milanese rientrata in Italia dopo una lunga prigionia nelle mani di pericolosi terroristi e convertitasi all'Islam.

"E' una conversione su cui – spiega intervistato dall'Adnkronos – non nutro dubbi: chiunque dichiara la sua religione manifesta la sua intenzione e non la mettiamo in dubbio, mai. Per noi si tratta di una cosa privata", sottolinea l'uomo che ha partecipato al messaggio di bentornato realizzato dai musulmani italiani a Silvia.

Eppure contro la 24enne milanese certa stampa e l'odio di una parte dei social non è mancato.

"E' sbagliato fare di tutta l'erba un fascio, è solo una piccola parte ignorante e spesso chi minaccia è talmente vigliacco da non mostrare neppure il suo volto", dice Kabakebbji che "è al lavoro per mettere in sicurezza la moschea e riaprire entro fine mese" dopo il via libera per la riapertura dei luoghi di culto prevista dalla fase 2 dell'emergenza coronavirus. "Noi siamo conosciuti per la nostra apertura, invito Silvia e la sua famiglia a incontrarci. Qui può continuare a studiare l'Islam, è un invito che rivolgo a lei ma le nostre porte sono aperte a tutti", conclude Maher Kabakebbji.