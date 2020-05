Carceri: Casini, 'rifletterò dopo aver sentito Bonafede, non si può aprire crisi governo'

Roma, 18 mag. (Adnkronos) – “Rifletterò dopo aver ascoltato Bonafede”. Lo ha affermato Pier Ferdinando Casini, durante un collegamento telefonico con 'Un giorno da pecora' su Radiouno Rai, a proposito del voto sulla mozione di sfiducia al ministro della Giustizia.

"La situazione -ha spiegato l'ex presidente della Camera- non è semplice e va valutata con attenzione. Io sono contrario ad aprire una crisi di governo in un momento di emergenza nazionale come questa. Ma la gestione di alcuni passaggi importanti, come quello che ha portato la scarcerazione di molti detenuti, è senza dubbio criticabile. Non mi riferisco tanto al problema del rapporto tra Bonafede e Di Matteo, perché su quello che è intercorso in questo colloquio non ho motivo di non credere alla versione del ministro”.