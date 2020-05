Coronavirus: Buffagni, 'Salvini come Wanna Marchi, cambia idea anche su Recovery fund'

Roma, 18 mag. (Adnkronos) – "500 miliardi per il rilancio sono una buona notizia… Oggi a Matteo Salvini non va bene nemmeno il 'recovery fund'… “L’uomo indeciso cambia idea anche durante il sonno”. Si pensi agli italiani, non a sparate stile “Wanna Marchi”". Così in un tweet il viceministro al Mise, Stefano Buffagni.