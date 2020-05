Milano: polizia commemora 48mo anniversario scomparsa Calabresi

Milano, 18 mag. (Adnkronos) – Si è svolta stamane a Milano la cerimonia commemorativa per ricordare il commissario Luigi Calabresi, in occasione del 48esimo anniversario della sua scomparsa e in ricordo delle vittime della strage del 17 maggio 1973 in via Fatebenefratelli 11. La commemorazione si è svolta in forma ristretta per il rispetto delle regole sul Covid19,

Alle 11 il questore Sergio Bracco, insieme al prefetto di Milano Renato Saccone, ha accolto in questura Gemma Capra con i figli Mario, Paolo e Luigi per la deposizione, nel cortile interno, al busto del commissario Calabresi, di una corona inviata dal Capo della Polizia.

Analoga deposizione di corona è avvenuta all’esterno, alla lapide in memoria di Gabriella Bortolon, Felicia Bartolozzi, Federico Masarin e Giuseppe Panzino, le quattro vittime della strage del 1973, in cui rimasero ferite anche 52 persone.

La commemorazione è stata preceduta dalla celebrazione di una Santa Messa alla caserma “Garibaldi”, in piazza Sant’Ambrogio, alla presenza dei familiari e seguita da un momento di raccoglimento nei pressi della targa commemorativa in via Cherubini. Presente alla commemorazione anche una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato.