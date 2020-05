Ospedale Mater Olbia è online il nuovo sito ufficiale

Roma, 18 mag. (Adnkronos) – È online il nuovo sito del Mater Olbia Hospital, frutto di un accurato lavoro volto a rendere sempre più accessibili agli utenti tutte le prestazioni offerte da una struttura moderna e dinamica, nata grazie alla partnership siglata nel 2017 fra Qatar Foundation Endowment e Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs per fornire servizi sanitari di alto livello. Un Ospedale che riesce a mettere al centro le esigenze dei pazienti, occupandosi della loro salute ma anche del loro benessere durante tutto il percorso di diagnosi e cura, attraverso professionisti esperti ed attenti e la combinazione di tecnologie avanzate e di ricerca medica d’eccellenza, puntando sulla prevenzione e, al contempo, offrendo terapie mirate ai propri pazienti in diverse specialità.

L’innovazione tecnologica è un aspetto centrale in questa prospettiva e ha portato ad un rinnovamento totale delle sale operatorie con l’obiettivo di renderle adatte ad interventi sempre meno invasivi e più sicuri e precisi, sfruttando le possibilità della chirurgia laparoscopica. Vengono inoltre impiegati dispositivi che consentono una comunicazione multimediale fra le varie sale e l’esterno per garantire un flusso costante di informazioni sulle condizioni del paziente.

Il nuovo sito, realizzato dalla web agency di Milano Keyformat, rappresenta il canale ideale per scoprire in maniera rapida ed efficace tutte le proposte dell’Ospedale in relazione alle specialità, ai reparti e ai professionisti che vi operano; oltre che per condividere news e aggiornamenti su nuovi servizi, attività diagnostica, progressi medici ed iniziative di vario genere.

Sulle pagine del portale viene anche data la possibilità di effettuare un Tour in 3D del Mater Olbia e visionare le sale operatorie e l’area dedicata alla Terapia Intensiva, per farsi un’idea anche da remoto degli spazi e delle strumentazioni disponibili.

La progettazione del design e l’architettura del layout hanno come base le logiche di Ux e Ui: il risultato è un sito web chiaro, semplice e intuitivo nel quale l’utente ha sempre a portata di mano tutte le informazioni di cui ha bisogno.

Il sito del Mater Olbia è ovviamente ottimizzato per essere fruito attraverso tutti i dispositivi, dai computer ai tablet passando per gli smartphone, in modo da rendere agevole in qualsiasi circostanza la ricerca di informazioni utili. È inoltre previsto un continuo ed accurato aggiornamento delle diverse sezioni nell’ottica di sviluppare nuovi servizi e funzionalità e renderle sempre più vicino alle esigenze dei cittadini, come per esempio il servizio di prenotazione online che sarà presente a breve ed assicurerà un significativo valore aggiunto nel processo di semplificazione dell'accesso a visite e cure.

L’importanza di un sito pensato e costruito da esperti in comunicazione digitale riflette l’intenzione principale di rendere più facile reperire informazioni e di conseguenza soddisfare i propri bisogni di salute in modo semplice e veloce. Nello scenario attuale di emergenza sanitaria questi valori appaiono ancora più importanti e irrinunciabili e definiscono le linee di una gestione all’avanguardia della sanità che riesce a coniugare sviluppo tecnologico e profonda attenzione per la comunità.