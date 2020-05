Tim: in Brasile proseguono trattative per acquisizione business mobile di OI

Roma, 18 mag. (Adnkronos) – In Brasile proseguono le trattative per l’acquisizione del business mobile di Oi da parte di Tim Brasil e Telefonica. Lo rende noto Tim in occasione della presentazione dei risultati del primo trimestre. È stata inoltre avviata un’iniziativa per l’accelerazione dello sviluppo della rete in fibra, che prevede di aprire il capitale di Tim Live, a seguito della sua societarizzazione,ad un partner strategico.