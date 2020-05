Tim: prosegue negoziazione in esclusiva con Kkr per valorizzazione rete fissa passiva

Roma, 18 mag. (Adnkronos) – Prosegue la negoziazione con Kkr per la cessione di una quota di minoranza della rete secondaria, dal cabinet agli edifici. Il piano prevede di arrivare ad un’offerta vincolante a valle della due diligence in corso. Lo rende noto Tim in un comunicato in occasione della presentazione dei risultati del primo trimestre.