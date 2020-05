Coronavirus: E. Letta, 'proposta Merkel-Macron in giusta direzione, isola paesi del No'

Roma, 19 mag. (Adnkronos) – "Quella di Merkel e Macron è una proposta agli altri 25, non è una decisione. Va nella giusta direzione come contenuti (dimensione e fondo perduto, non solo prestiti). Ma soprattutto è un’operazione per noi fondamentale perché stacca la Germania dai paesi del No e isola l’Olanda". Così in un tweet l'ex presidente del Consiglio, Enrico Letta commentano l'intesa tra Francia e Germania ieri.