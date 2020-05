Coronavirus: Fornaro, 'da Germania e Francia risposta giusta, ora subito fondi'

Roma, 19 mag. (Adnkronos) – "E’ positiva la proposta elaborata da Francia e Germania su un Recovery Fund da 500 miliardi di euro ed è la risposta giusta a chi chiedeva all'Europa un segno autentico di solidarietà. Ora la commissione Ue parta da questa proposta, ne aumenti la dotazione finanziaria e renda disponibili i finanziamenti agli Stati membri entro l'estate". Lo afferma Federico Fornaro, capogruppo di Leu alla Camera.

"La crisi economica avanza -aggiunge- e necessita di risposte in tempi brevi. I nostri Paesi stanno subendo la recessione ora e non possono aspettare i tempi dell'approvazione del bilancio dell’Unione. Il rischio è che una buona proposta non arrivi in tempo per rimettere in moto e salvare l’economia della Ue e dell'Italia che è tra i Paesi più colpiti da questa crisi economico-sanitaria.

Per essere utili questi fondi devono arrivare subito".