Easyjet: attacco hacker, coinvolti dati 9 mln clienti, per 2.208 rischio carta credito**

Roma, 19 mag. (Adnkronos) – Easyjet ha subito un attacco hacker che coinvolge i dati di viaggio di circa 9 milioni di clienti che saranno contattati nei prossimi giorni dalla compagnia low cost. Dall'indagine interna emerge che per 2.208 clienti gli hacker hanno potuto aver accesso ai dettagli della carte di credito. In questo caso la compagnia ha preso già delle azioni per contattare i clienti coinvolti e per offrire un supporto. Lo rende noto Easyjet.