Fase 2: dal 22 maggio Volandia torna a spiccare il volo (2)

(Adnkronos) – L’accesso al museo, spiega la direzione di Volandia, sarà contingentato in modo da garantire a tutti i visitatori ampi spazi per rispettare il distanziamento interpersonale e all’ingresso verrà effettuata la rilevazione della temperatura corporea che non dovrà superare i 37,5°. Per quanto riguarda gli orari, il museo resterà aperto da lunedì a venerdì 10-18; sabato e domenica 10-18.30.

Il sabato e la domenica riprenderà la consueta accensione del Jet Provost che farà sentire al pubblico in diretta il rombo di un vero Jet. Facciamo presente che i grandi aerei, il planetario, le sale proiezioni, l’area bimbi interna e i giochi esterni non ad uso individuale saranno chiusi, come il servizio ristorante, a differenza del servizio bar che sarà operativo come da norme regionali vigenti.

Sarà in ogni caso possibile pranzare grazie al sacchetto dell’aviatore (panino, acqua e dolce) da consumare negli spazi esterni (previsto nell'apposito biglietto famiglia). Ricordiamo infine che nell’area simulatori sarà consentita la presenza contemporanea di massimo 4 visitatori, che dovranno comunque accedere alle postazioni sempre muniti di mascherina e guanti monouso (disponibili in loco). A vigilare affinché siano rispettate le disposizioni previste ci saranno i volontari del museo che, ancor di più in questa situazione, risulteranno fondamentali nella gestione di un momento così delicato.