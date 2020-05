Fase 2: dal 22 maggio Volandia torna a spiccare il volo

Roma, 19 mag. (Adnkronos) – Volandia, il Parco e Museo del Volo a un passo da Malpensa, venerdì 22 maggio alle ore 10 riapre al pubblico. Dopo circa 2 mesi di stop dovuti all’emergenza Covid il museo, che conserva alcuni dei più importanti gioielli della storia aeronautica del nostro Paese e non solo, forte dei suoi 60mila metri quadrati di superficie esterna e interna che le permettono di garantire in tutta sicurezza il distanziamento previsto dai protocolli, è pronto ad accogliere il pubblico.

“Ci auguriamo che ci sia una risposta positiva, sia da parte dei nostri affezionati visitatori che ci conoscono da tempo e tornano sempre volentieri, sia dei nuovi, di coloro che hanno voglia di scoprire il museo, meta perfetta anche per famiglie che potranno godere di ampi spazi all’aperto.

Da oggi – commenta il presidente di Volandia, Marco Reguzzoni – siamo al lavoro per mettere in atto tutte le misure previste dai protocolli e già venerdì saremo aperti a tariffe invariate. Nonostante i mesi di mancato incasso e le spese da sostenere per adeguarsi ai protocolli crediamo che questo non debba in alcun modo ricadere sui nostri visitatori ai quali anticipiamo che, a breve, ci saranno importanti novità. Chi conosce Volandia sa bene che non è abituata a stare ferma; avevamo tanti progetti quasi pronti e poi ci siamo dovuti fermare. Adesso – conclude Reguzzoni – dobbiamo recuperare e tornare a correre quanto e più di prima”.