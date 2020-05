Fase 2: Gelmini, 'surreale dl rilancio non ancora pubblicato'

Roma, 19 mag. (Adnkronos) – "Il decreto rilancio è stato approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso mercoledì e presentato in conferenza stampa da Conte e dai suoi ministri schierati. Oggi siamo nella surreale situazione che un provvedimento approvato una settimana fa non è ancora giunto alla firma del Presidente della Repubblica e pubblicato in Gazzetta ufficiale". Lo denuncia Mariastella Gelmini, capogruppo di Fi alla Camera.

"Peraltro -aggiunge- quel decreto -a stare ai comunicati ufficiali della Presidenza del Consiglio dei ministri– non è stato approvato con la formula ‘salvo intese’. È stato approvato, e basta. Ciò rende ancora più grave la situazione, anche perché si inseguono le voci di continue riscritture. Cosa è stato, dunque, approvato in Consiglio dei ministri?”