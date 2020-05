Sicilia: fondi per Gela e T.Imerese, fumata nera all'Ars

Palermo, 19 mag. (Adnkronos) – Ancora una fumata nera, in commissione Bilancio Ars, sui fondi per le aree di crisi di Termini Imerese e Gela. "Oggi – raccontano i tre deputati del M5S Ketty Damante, Luigi Sunseri e Nuccio Di Paola – in commissione era in programma per la seconda volta la votazione alla risoluzione che impegnasse il governo a rifinanziare i progetti per queste aree di crisi, ma è saltato tutto per l'assenza dell'assessore alle Attività produttive Turano. Attualmente su questa falsariga rimane in piedi solo il nostro ordine del giorno approvato a Sala d'Ercole". Quello che è accaduto, sottolineano i pentastellati, "testimonia inequivocabilmente il disinteresse del governo Musumeci a rimediare agli errori che lo stesso esecutivo aveva fatto quando aveva firmato la delibera di giunta, peraltro a nostro parere illegittima, che sottraeva 50 milioni destinati alle aree di crisi complessa di Termini e Gela per dirottarli in altri territori".