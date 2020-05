Agrigento: Sgominata banda di spacciatori che vendeva droga ai minori, quattro arresti (3)

(Adnkronos) – Complessivamente, durante le varie fasi dell’indagine, i militari operanti hanno arrestato in flagranza di reato altre quattro persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, denunciandone altri 5 a piede libero per lo stesso reato e segnalando 19 giovani clienti alla Prefettura di Agrigento quali assuntori di droga. Nei vari interventi effettuati infine sono stati eseguiti vari sequestri di droga, per un totale di 750 gr di hashish, 120 gr di cocaina, nonché della somma di 1.500 euro, quale provento dell’attività di spaccio.