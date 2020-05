Calcio: Sala, 'non mi dispiace progetto nuovo stadio Milano, sì a ripresa Serie A'

Milano, 20 mag. (Adnkronos) – "A me la nuova idea che è stata presentata non dispiace, ero più freddo all'inizio adesso non mi dispiace perché lascia molto verde, San Siro in qualche modo rimane e perché apre a molti sport e con un progetto anche di sport gratuiti che va bene per la città". Lo 'confessa' il sindaco Giuseppe Sala ospite della trasmissione 'Non è un Paese per giovani' in onda su Rai Radio 2.

"E' un tema che sarà senz'altro divisivo. E' difficile dire a livello di consiglio comunale, e deve passare in consiglio, come verrà preso, io posso solamente dire la mia opinione: sono partito freddo, adesso il progetto mi piace mi più. Non siamo ancora arrivati a una sintesi, il tema in discussione sono i diritti volumetrici associati, c'è una discussione aperta", spiega.

Da interista, Sala è "favorevole" alla ripresa del campionato di Serie A. "Adesso vediamo come si evolverà il contagio, tendenzialmente sono favorevole a una ripresa", conclude.