Washington, 20 mag. (Adnkronos) – Sono quasi 4,9 milioni le persone che nel mondo sono state contagiate dal coronavirus. Lo ha reso noto la Johns Hopkins University, parlando di 4.897.567 casi confermati. Sono invece 323.286 le persone che hanno perso la vita per complicanze legate all'infezione.

In Europa il Paese più colpito in termini di casi è la Russia, con 299.941 confermati, mentre per numero di decessi lo è la Gran Bretagna, con 35.422 morti a causa del Covid-19.