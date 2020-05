Fase 2: Conte, 'capitale umano, ricerca e innovazione leva per rinascere'

Roma, 20 mag. (Adnkronos) – "Capitale umano, ricerca e innovazione saranno le leve fondamentali su cui il paese deve puntare per rinascere. Di fronte a un domani tutto da costruire, dobbiamo riorientare il nostro modello di formazione verso un sistema basato su un processo continuo di apprendimento delle conoscenze e delle competenze, per edificare un paese più equo, più solidale, più verde”. Così il premier Giuseppe Conte in un passaggio di un'ampia intervista al Foglio nel numero in edicola domani.