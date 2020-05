Fase 2: Conte, 'dl rilancio su settori cruciali, è importante eredità'

Roma, 20 mag. (Adnkronos) – "Con il decreto Rilancio siamo intervenuti in maniera significativa su alcuni settori cruciali, destinati a lasciare una importante eredità. Mi riferisco al potenziamento del sistema e di tutto il personale sanitario, ma soprattutto agli investimenti nella scuola, nell’università, nella ricerca". Così il premier Giuseppe Conte in un passaggio di un'ampia intervista al Foglio nel numero in edicola domani.