Fase 2: Conte, 'potenziati sistema e personale sanitario'

Roma, 20 mag. (Adnkronos) – Il dl rilancio lascerà "in eredità", tra le altre cose, il "potenziamento del sistema e di tutto il personale sanitario, ma soprattutto agli investimenti nella scuola, nell’università, nella ricerca". Lo rivendica il premier Giuseppe Conte, in un passaggio di un'ampia intervista al Foglio in edicola domani.