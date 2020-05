Fase 2: Conte, 'su riforme opposizioni possono dare contributo'

Roma, 20 mag. (Adnkronos) – “Sono tanti i progetti di riforma su cui l’opposizione può offrire il proprio contributo. A partire dagli interventi normativi per accelerare i tempi dei processi a finire alla più ampia riforma per la semplificazione di tutto il sistema". Così il premier Giuseppe Conte, in uno stralcio di una lunga intervista sul numero in edicola domani del Foglio.