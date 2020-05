Fase 2: Sala, 'chiudere le città per movida? Direi di no, casi ancora limitati'

Milano, 20 mag. (Adnkronos) – "Sono stato il primo a riprendere i ragazzi, a richiamarli all'attenzione anche perché l'apertura ci serve ed è un investimento per tutti. Da qui a dire che per quello che abbiamo visto bisogna immaginare di chiudere, direi di no. Mi paiono casi ancora limitati". Lo afferma il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ospite della trasmissione 'Non è un paese per giovani' in onda su Rai Radio 2, a chi gli chiede se alcune scene di movida, viste in diverse città, rendono concreto il rischio di nuove chiusure come invocato da più parti.