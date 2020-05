Fase 2: Sala, 'rabbia che a Comuni stessa cifra data a fondo perduto ad Alitalia'

Milano, 20 mag. (Adnkronos) – Il governo ha messo ha disposizione dell'Anci 3 miliardi per gli 8mila comuni italiani per sostenere i servizi ai cittadini, soldi con cui Milano "deve sostenere la metropolitana al 20% del servizio ma con costi pieni, dobbiamo tenere la città pulita, fare politiche di welfare ancora più intense di prima. La cifra non va bene, ma a noi sindaci fa arrabbiare che la stessa cifra venga data ad Alitalia. Va bene tutto, ma non possiamo immaginare di dare quella cifra a fondo perduto ad Alitalia e 3 miliardi ai sindaci che sono a lottare sulle barricate". Lo afferma il sindaco di Milano, Giuseppe Sala ospite della trasmissione 'Non stop radio' di Rtl.