Giustizia: Castaldo, 'su Bonafede attacchi strumentali, avanti a testa alta'

Roma, 20 mag. (Adnkronos) – "Confermata, in Senato, la fiducia al Ministro Alfonso Bonafede. Gli attacchi strumentali e pretestuosi delle opposizioni non hanno offuscato l'ottimo lavoro svolto dal nostro Alfonso, dallo #Spazzacorrotti alla riforma della #prescrizione. Andiamo avanti, a testa alta." Lo scrive in un tweet il vicepresidente dell'Europarlamento ed esponente del M5S, Fabio Massimo Castaldo.