Scuola: tensioni M5S-Pd su decreto, verso rinvio fiducia a prossima settimana** (2)

(Adnkronos) – Una mediazione che potrebbe passare dall'ok al concorso a crocette che ufficialmente resterebbe, inserendo però la subordinata che, nel caso non si riuscisse a celebrare la prova ("Cosa che è certa viste le disposizioni per il Coronavirus", chiosano dal Pd), allora si andrebbe verso le soluzioni indicate dagli emendamenti, come il concorso per titoli ad esempio. Il problema è che al momento "Azzolina non ha ancora mollato, ma va trovata una sintesi. C'è la fiducia, va bene, ma bisogna vedere su quale testo…", dicono dal Pd. Insomma alta tensione attorno al ministro M5S il cui nome, peraltro, ricorre nelle voci su un possibile rimpasto di governo: la titolare del ministero di Viale Trastevere viene annoverata tra i nomi a rischio.